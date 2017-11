VN: "EU medeplichtig aan onmenselijke behandeling van vluchtelingen en migranten" ADN

15u13

Bron: Belga 4 REUTERS Migranten in een detentiecentrum in Libië (10 oktober). Vluchtelingencrisis De Verenigde Naties hebben scherpe kritiek geuit op het Europese beleid waarbij de Libische kustwacht wordt bijgestaan om vluchtelingenboten op de Middellandse Zee te onderscheppen.

In een persbericht stelt Zeid Ra'ad Al Hussein, de hoge VN-commissaris voor de mensenrechten, dat de Europese Unie medeplichtig is aan de onmenselijke behandeling van vluchtelingen en migranten.

Begin november bezochten VN-mensenrechtenwaarnemers vier Libische detentiecentra in Tripoli. Zij zagen duizenden uitgemergelde en getraumatiseerde volwassenen en kinderen. Volgens Libische cijfers bevinden zich 19.900 mensen in de kampen. In september waren dat er nog 7.000. "Het lijden van migranten vastgehouden in Libië is een misdrijf tegen het geweten van de mensheid", aldus de hoge VN-commissaris voor de mensenrechten. Velen hadden te lijden onder mensensmokkel, ontvoering, marteling, verkrachting of dwangarbeid door mensensmokkelaars tijdens hun reis door Libië.

De migratiestromen van Libië naar Italië, de voornaamste route van Afrika naar Europa, is sterk afgenomen sinds juli. Rome sloot toen door de EU gesteunde akkoorden met de Libische kustwacht. Naar verluidt zouden ook lokale milities daarbij betrokken zijn.

"De toegenomen interventies van de EU en de lidstaten hebben nog niets gedaan om de misbruiken in te perken die de migranten ondergaan", aldus nog de commissaris. "De internationale gemeenschap kan de ogen niet blijven sluiten voor de onvoorstelbare gruwelen die migranten in Libië ondergaan, en zichzelf voorhouden dat de situatie enkel kan verholpen worden door betere detentieomstandigheden." Volgens de VN-commissaris moet Europa stoppen met het behandelen van immigranten als criminelen.

REUTERS Migranten worden getransporteerd naar een detentiecentrum in Libië (7 oktober).

REUTERS