Vluchtelingenproblematiek in Noord-Frankrijk blijft nijpend

15u30

Bron: Belga 1 EPA Vluchtelingencrisis De vluchtelingenproblematiek in Noord-Frankrijk blijft groot, ook al is het al ruim een jaar geleden dat het grootste kamp in de regio, 'de Jungle' in Calais", ontmanteld werd. Volgens hulporganisatie L'Auberge des migrants zijn er nog zo'n 1.500 vluchtelingen in de regio. Volgens de Vlaamse organisatie vzw Humain zouden er alleen in Duinkerke al zo'n 400 vluchtelingen op de dool zijn.



Eind oktober 2016 werd het tentenkamp van Calais ontruimd. Enkele maanden voordien werd ook dat van Groot-Sinten in Duinkerke al ontmanteld. Vele duizenden vluchtelingen werden naar asielcentra gebracht, verspreid over heel Frankrijk, maar velen doken even later opnieuw de illegaliteit in. Heel wat vluchtelingen trokken opnieuw naar Noord-Frankijk, vooral naar Calais, Duinkerke en Steenvoorde.

Bomen en struiken

"In tegenstelling tot voor de ontmanteling van de tentenkampen leven de mensen nu echt tussen de bomen en de struiken. In Duinkerke is dat in het recreatiedomein Puythouck", opent Sofie D'hulster van vzw Humain. "Hier leven vooral Koerden, meestal alleenstaande mannen, maar er zijn ook gezinnen met kinderen bij. In Calais leven er meer Eritreeërs en Soedanezen. Vorige week verdeelden we 400 maaltijden, wat een goede indicatie is over het aantal vluchtelingen in de omgeving van het domein Puythouck." Hulp van de Franse overheid is er nauwelijks tot niet. "Eén tot twee keer per week patrouilleert de politie door Puythouck en nemen ze de tenten en de dekens van de vluchtelingen mee en maken ze de rest onbruikbaar met pepperspray. Dat is de jongste dagen wat opgedreven en er zijn berichten dat ze ook optreden tegen humanitaire hulp", vertelt D'hulster.

Groot-Brittannië

Toch blijven honderden vluchtelingen liever dakloos in Puythouck dan dat ze een asielaanvraag indienen in Frankrijk. "Er is heel wat desinformatie en de vluchtelingen zijn enorm bevreesd om hun vingerafdrukken te geven. Bovendien willen ze nog altijd naar Groot-Brittannië, ook al is het daar vaak niet veel beter. Ze leven met dat clichébeeld, ze spreken een woordje Engels en er is een grote Koerdische gemeenschap in Groot-Brittannië. En zolang er succesverhalen opduiken van een gelukte oversteek blijven ook zij in hoop leven."

Mensensmokkelaars

Het enige wat de Franse overheid doet, is de mensen oppakken en hen in bussen naar asielcentra brengen, waar ze vaak niet de juiste informatie krijgen. Volgens de onderprefect van de regio zouden er sinds 5 oktober al 560 illegalen opgepakt zijn, maar de meesten keren gewoon terug. Bovendien hebben mensensmokkelaars nog steeds een stevige hand in de gang van zaken. "Puythouck is een echt smokkelkamp. Smokkelaars regelen alles: niet enkel de oversteek, maar ook eten, slaapplaatsen... Wij bieden naast eten, vooral een veilige plek, ook al is het maar voor een paar uur. Die mensen moeten echt uit de handen van de smokkelaars gehouden worden. Dat is de enige manier om te ontsnappen en de situatie op te lossen", meent D'hulster.

