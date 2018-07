Vluchtelingen overnemen van Duitsland? "No, grazie", zegt Italiaanse minister HA

12 juli 2018

18u56

Bron: Belga 1 Vluchtelingencrisis Duitsland moet niet te hard hopen dat het snel een akkoord kan sluiten met Italië over de terugname van asielzoekers. "No, grazie", zo antwoordde de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini vandaag op een Europees beraad in Innsbruck op het verzoek van zijn Duitse collega Horst Seehofer.

"Op de beleefde vraag van mijn Duitse collega Seehofer, die mij vroeg uit Duitsland komende migranten terug te nemen, heb ik even beleefd geantwoord: neen, dankjewel", zo verklaarde Salvini na het treffen in Oostenrijk. Volgens de leider van de uiterst rechtse Lega moet Europa volop inzetten op het indammen van de migratiestromen uit Noord-Afrika. "Dan zijn er geen problemen meer aan de Europese binnengrenzen."

Duitse regeringscrisis

Seehofer probeert met andere lidstaten akkoorden te maken over een snelle terugname van vluchtelingen. Zo wil de CSU-minister vermijden dat Duitsland de eindbestemming wordt van vluchtelingen die via andere lidstaten de Europese Unie hebben bereikt en daar al geregistreerd werden. Tot dusver ontving Seehofer toezeggingen uit elf lidstaten. Daar zijn Italië en Oostenrijk nog niet bij, maar de minister hoopt tegen begin volgende maand een doorbraak te forceren. Hoe hij Salvini wil overtuigen, liet hij nog open.



Het sluiten van akkoorden over de terugname van geregistreerde vluchtelingen vormt een centraal bestanddeel van het akkoord dat de Duitse regeringscrisis voorlopig kon bezweren. Komen die er niet, dan wil Seehofer controles aan de Duitse grenzen om de vluchtelingen meteen terug te sturen. Dat stuit op verzet bij bondskanselier Angela Merkel, die de Schengenzone niet in gevaar wil brengen en een Europese oplossing bepleit.

EU-politie met 10.000 grenswachters

Meer Europese eensgezindheid is er over de noodzaak om de Europese buitengrenzen beter af te sluiten en de migratiestromen naar Europa in te dijken, zo meldde de Oostenrijkse minister en FPÖ-politicus Herbert Kickl na afloop. Eurocommissaris Dimitris Avramopoulos bevestigde dat hij na het zomerreces een voorstel op tafel zal leggen voor "een echte Europese politie aan de buitengrenzen met 10.000 grenswachters die tegen 2020 ontplooid kunnen worden".

Ook het idee van "regionale ontschepingsplatforms" in het noorden van Afrika zal verder bestudeerd worden, maar tot dusver heeft geen enkel land zich bereid getoond om zo'n platform op zijn grondgebied te vestigen.