Vijf Griekse eilanden kanten zich tegen gesloten migrantencentra kv

29 november 2019

18u48

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis De burgemeesters van vijf Griekse eilanden waar tienduizenden asielzoekers in ellendige omstandigheden leven, zijn fel gekant tegen het plan van de Griekse regering om de huidige open centra te vervangen met gesloten migrantencentra. Volgens de burgemeesters zou de capaciteit van de nieuwe gesloten centra ontoereikend zijn.

"Wij aanvaarden het aangekondigde regeringsplan niet (...), wij zijn niet op de hoogte", aldus de burgemeesters van Lesbos, Chios, Samos, Kos en Leros in een gezamenlijke verklaring. De vijf eilanden bevinden zich in de Egeïsche Zee, waar zich de meeste opvang- en registratiekampen voor asielzoekers bevinden die er vanuit Turkije op aankomen. In totaal bevinden zich meer dan 37.000 mensen in de kampen, die een totale capaciteit hebben voor slechts 6.200 mensen.

De Griekse regering had onlangs aangekondigd om de kampen te vervangen door "gesloten" structuren met een grotere capaciteit. Volgens de burgemeester van Samos zou de capaciteit van een nieuw centrum echter slechts 1.800 plaatsen hebben, en dus niet toereikend zijn om het grote aantal asielzoekers die dagelijks op de eilanden toekomen te verwerken.



De burgemeester van Samos verwelkomde de steun van UNHCR-topman Filippo Grandi, die een bezoek bracht aan de eilanden en sterk gekant was tegen detentiecentra en de instandhouding van een migrantenbevolking op de eilanden. Woensdag had hij de situatie "mensonterend" genoemd.

De eilanden roepen de regering op om vooral de doorstroming op de eilanden te bevorderen, zoals ze zouden beloofd hebben in hun verkiezingscampagnes.

