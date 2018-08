Vijf Europese landen willen 141 migranten op ngo-schip Aquarius opvangen ADN kg

14 augustus 2018

13u55

Bron: Belga, ANP 15 Vluchtelingencrisis Vijf verschillende Europese landen nemen de ruim 140 uit zee opgepikte migranten van het omstreden schip Aquarius op. Dit meldde de Maltese regering nadat die de boot toestemming had gegeven om aan te meren. Al vier dagen dobbert het ngo-schip Aquarius rond met de migranten aan boord. De EU-partners schoven aanvankelijk de verantwoordelijkheid voor de geredde migranten naar elkaar toe.

Malta neemt zelf geen mensen van deze boot op. Ze gaan naar Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Portugal en Spanje, aldus de Maltese autoriteiten.

Spaanse media meldden dat Madrid zestig mensen opneemt. Ze spraken eerder van in totaal zes EU-landen die opvarenden zouden opnemen, maar in de Maltese hoofdstad Valletta zijn er slechts vijf genoemd. Portugal had eerder al toegezegd dertig mensen van dit schip op te nemen.

Niet naar Catalonië

Eerder vandaag meldde de Catalaanse premier Quim Torra dat Catalonië bereid was om de migranten op te vangen. Het schip kon echter niet zonder toelating van de centrale regering in Madrid de Catalaanse havens binnenvaren, en ging initieel niet overstag. Woordvoerders verklaarden maandag al aan het Duitse persbureau dpa: "Spanje is momenteel naar internationaal recht niet de veiligste haven voor de Aquarius, omdat het niet de dichtstbijzijnde haven is."

Chronisch ondervoed

De 141 vluchtelingen werden vrijdag voor de Libische kust opgepikt. Sindsdien wachten de charterpartijen van het schip, SOS Méditerranée en Artsen zonder Grenzen op de toewijzing van een veilige haven.

De hulporganisaties maken zich inmiddels grote zorgen over het grote aantal niet-begeleide minderjarigen aan boord. "Velen van hen zijn chronisch ondervoed, wellicht door de omstandigheden in Libië, waar de meesten niet aan voldoende voedsel raakten", zei een woordvoerster. "Onze teams hebben veel meldingen verzameld over misbruik, marteling, dwangarbeid en seksueel geweld." Sommigen hadden al herhaaldelijk geprobeerd uit Libië weg te vluchten.