Vier migranten gestorven en zestien mensen nog vermist na schipbreuk voor kust van Melilla ADN

27 november 2019

14u38

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis Voor de kust van Melilla, een Spaanse enclave in Marokko, zijn bij een schipbreuk vier migranten omgekomen. Zestien anderen zijn nog vermist. Dat meldt een woordvoerder van het Spaanse ministerie van Buitenlandse zaken aan verschillende media.

Het schip kapseisde gisteren in de Alboranzee, 60 kilometer ten noorden van Melilla. De Spaanse reddingsdiensten brachten kort voor middernacht al 65 mensen in veiligheid, onder wie zes vrouwen en drie kleine kinderen. De meeste geredde migranten werden naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen zijn er erg aan toe. Vandaag zoekt een helikopter nog naar zestien vermisten.



Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn dit jaar al 23.000 migranten via de Middellandse Zee aangekomen in Spanje. Dat is de helft minder dan een jaar eerder. Volgens de IOM is die daling vooral te danken aan een betere samenwerking met Marokko.

