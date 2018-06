VIDEO. "Het zijn allemaal single mannen" en andere mythes over de vluchtelingencrisis ontkracht SDA

20 juni 2018

14u26

Bron: AP, UNHCR 3

Het is vandaag de internationale wereldvluchtelingendag en over die aanhoudende vluchtelingencrisis heersen nog steeds veel mythes. Zo hoor je vaak dat de vluchtelingen meestal alleenstaande mannen zijn, dat de crisis eigenlijk voorbij is en dat vluchtelingen enkel naar rijke landen komen.