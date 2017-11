Verantwoordelijkheid voor zes broers en zussen werd hem te veel: Afghaans migrantenjongetje (11) stapt uit het leven in Oostenrijk EB

Bron: Ö1, AFP 0 EPA Vluchtelingencrisis De Oostenrijkse politie heeft een onderzoek geopend naar de dood van een 11-jarige Afghaanse migrant. Het jongetje zou uit het leven zijn gestapt nadat zijn 23-jarige broer met de noorderzon was verdwenen waardoor de knaap moest zorgen voor zijn zes broers en zussen. Deze verpletterende verantwoordelijkheid was hem wellicht te veel geworden.

Het kroostrijke gezin van de jongen, dat vorig jaar zonder de ouders vanuit Afghanistan in Oostenrijk was aangekomen, leefde in een vluchtelingencentrum in Baden, ten zuiden van de hoofdstad Wenen. Volgens Oostenrijkse media was de elfjarige knaap noodgedwongen gezinshoofd over zijn zes broers en zussen geworden nadat zijn broer van 23 spoorloos was verdwenen.

Nog volgens plaatselijke media kon het jongetje deze verantwoordelijkheid niet aan en stapte hij uit het leven. Over de omstandigheden van zijn overlijden is niets bekend. De jongen overleed vorige week maandag in een hospitaal nabij Wenen. Daar was hij een dag eerder binnengebracht.

Autoriteiten te laks?

Volgens de openbare omroep Ö1 waren de autoriteiten op de hoogte van de precaire toestand van het Afghaanse migrantengezin en hebben de bevoegde diensten niets ondernomen om hen te helpen. Diezelfde autoriteiten ontkennen dit. Volgens hen werd niets abnormaals vastgesteld.

De Oostenrijkse ombudsman Günther Kräuter heeft vrijdag meegedeeld dat een onderzoek naar de zaak wordt geopend. Sedert 2015 hebben nagenoeg 150.000 migranten een asielaanvraag ingediend in Oostenrijk.

Heeft u vragen over zelfdoding, dan kan u terecht op het telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

