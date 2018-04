Turkse en Griekse kustwacht in de clinch bij reddingsactie bootvluchtelingen SI

04 april 2018

17u24

Bron: Belga 4 Vluchtelingencrisis Tijdens een reddingsoperatie in de Egeïsche Zee is het woensdag tussen de Turkse kust en het Griekse eiland Chios opnieuw tot schermutselingen gekomen over territoriale rechten tussen Griekse en Turkse patrouilleboten van de kustwacht.

Een boot van de Griekse kustwacht probeerde een veertigtal migranten aan boord te nemen, die erin waren geslaagd vanuit Turkije de Griekse territoriale wateren te bereiken. Een boot van de Turkse kustwacht naderde snel en probeerde volgens de Griekse openbare omroep (ERT) met gevaarlijke manoeuvres de reddingsoperatie te verhinderen. Als reden had de bemanning van de Turkse boot via de radio aan de Grieken meegedeeld dat ze zich nog in Turkse wateren bevonden.

Volgens de Griekse kustwacht konden de migranten ondanks het incident veilig naar Chios gebracht worden. De manoeuvres hadden echter opzettelijk mensenlevens in gevaar gebracht, klinkt het. Midden februari nog had een Turks marineschip een boot van de Griekse kustwacht geramd. Beide buurlanden ruziën al jaren over territoriale rechten in de Egeïsche Zee.