Tientallen migranten achtergelaten en beroofd in Sahara kv

08 september 2020

17u13

Bron: Reuters 2 Vluchtelingencrisis Meer dan 80 Afrikaanse migranten zijn gered in de Sahara nadat ze er werden achtergelaten om te sterven door de mensen die ze hadden betaald om hen naar Libië te smokkelen. Dat meldt het VN-agentschap voor migratie vandaag.

Chauffeurs lieten vier vrachtwagens met migranten uit Nigeria, Togo, Mali en Ghana zonder voedsel en water achter op zo’n 230 kilometer ten noorden van het Nigerese stadje Dirkou nadat ze gesignaleerd werden door militaire voertuigen.

Drie dagen later werd de groep bij toeval aangetroffen door een reddingsteam van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Velen onder hen waren gedehydrateerd, gewond en hadden dringend nood aan medische zorgen. Onder de groep migranten bevonden zich ook kinderen.



Volgens IOM-woordvoerder Paul Dillon gebeurt het wel vaker dat smokkelaars, die zich op voorhand laten betalen door mensen die wanhopig naar Europa willen, hun passagiers achterlaten als ze vrezen dat ze onderschept zullen worden. “Soms keren smokkelaars terug zonder hun passagiers. Dat gebeurt wel vaker,” zegt hij. “Ze kennen de gevolgen van mensen achter te laten in de woestijn. Een dergelijk gebrek aan respect voor mensenlevens is erg verontrustend.”

Stoffelijk overschot

Sinds 2016 heeft het IOM al meer dan 20.000 migranten in de Sahara gered. De tocht door de woestijn is een van de gevaarlijkste etappes van de reis voor West-Afrikanen die in Europa op zoek willen naar werk en een beter leven. Met uitzondering van de laatste groep hebben de reddingsteams dit jaar al 321 mensen geholpen. Soms treffen ze echter enkel menselijke resten aan.

“Vroegere reddingsteams hebben lichamen aangetroffen die in het zand begraven waren,” zegt Dillon, verwijzend naar gezamenlijke operaties met de Nigerese autoriteiten. “Het is een grote oppervlakte, er zijn veel routes noordwaarts en we hebben niet de middelen voor patrouilles,” voegt hij eraan toe.