Tiental migranten gisterenavond opgepakt bij actie in Maximiliaanpark ib

09u53

Bron: Belga 1 belga Migranten in het Maximiliaanpark. Vluchtelingencrisis Een tiental migranten werd gisterenavond in het Maximiliaanpark opgepakt en meegenomen in het kader van de identiteitscontroles die er plaatsvinden, dat bevestigt de politie Brussel-Hoofdstad/Elsene.

"Er heeft gisterenavond inderdaad een actie plaatsgevonden zoals die regelmatig plaatsvinden in het Maximiliaanpark", zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. "Daarbij is een tiental personen opgepakt en meegenomen naar het secretariaat voor verdere controle van de identiteit." De Dienst Vreemdelingenzaken bepaalt wat er verder gebeurt met de migranten en of ze naar een gesloten centrum moeten.





Persagentschap Belga berichtte gisterenavond al over de actie, die zou plaatsgevonden hebben terwijl een tweehonderdtal migranten stond te wachten om een slaapplaats toegewezen te krijgen bij een van de vrijwillige opvanggezinnen. Eenmaal de politievoertuigen in het zicht kwamen begonnen de migranten weg te lopen. Verschillende vrijwillige hulpverleners legden de operatie op beeld vast, maar de politie gaf te kennen dat ze de smartphones in beslag zou nemen als ze de beelden niet zouden verwijderen. De lokale politie Brussel-Hoofdstad/Elsene wenste toen niet te reageren.