Tien Syrische vluchtelingen komen om in sneeuwstorm op grens met Libanon kv

19 januari 2018

18u30

Bron: Belga 1 Vluchtelingencrisis Tien Syrische vluchtelingen die de grens met Libanon wilden oversteken, zijn omgekomen in een sneeuwstorm die de grensregio trof. Dat heeft het Libanese leger vandaag meegedeeld.

In een bergachtige regio op de Syrisch-Libanese grens werden negen lichamen gevonden. Het leger kon zes andere mensen redden, maar een van hen overleed later in het ziekenhuis.

Er werden ook twee Syriërs gearresteerd die mogelijk betrokken waren bij de poging om de slachtoffers Libanon binnen te smokkelen.

De Libanese regering besliste in 2014 om niet langer Syriërs binnen te laten, nadat een toevloed van vluchtelingen de economie had belast. Libanon huisvest ongeveer 1,5 miljoen Syriërs die vluchtten voor de oorlog die al zes jaar woedt in hun thuisland.

Ook elders in de regio zorgt de vrieskou voor problemen. Zo waarschuwt Artsen Zonder Grenzen voor de toestand van bijna drie miljoen vluchtelingen in Irak. Velen van hen hebben geen toegang tot zuiver water en elektriciteit, en steeds meer mensen laten zich behandelen voor luchtweginfecties.

De regionaal directeur van Unicef voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika, de Belg Geert Cappelaere, roept intussen de internationale gemeenschap op om haar financiële steun voor Irak om te zetten in concrete projecten voor kinderen.