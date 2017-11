Te weinig migranten: massale ontslagen bij Zweedse migratiediensten EB

Vluchtelingencrisis Bij de Migrationsverket, de Zweedse migratiedienst, worden volgend jaar honderden mensen aan de deur gezet. De reden voor de massale ontslagen: het aantal asielzoekers in het Scandinavische land is drastisch gedaald.

Tijdens de piek van asielaanvragen in 2015 en 2016 was het alle hens aan dek bij de Migrationsverket. Inmiddels is het overgrote deel van de asielaanvragen behandeld en is de toevloed van migranten aanzienlijk afgenomen. Bijgevolg wordt het budget van de migratiedienst voor volgend jaar met 72 miljoen euro ingekrompen.

"Dat heeft uiteraard gevolgen voor de personeelsbezetting", zegt directeur Mikael Ribbenvik van de Migrationsverket. "Wij hebben ongeveer 8.600 mensen in dienst. Tweeduizend van hen onderzoeken de asielaanvragen. Dat aantal wordt teruggeschroefd naar 800. Ook andere afdelingen zullen mensen moeten afdanken. Dit zal op een zo sociaal mogelijk verantwoorde manier gebeuren".

Enkele cijfers: in 2015 zochten 163.000 mensen asiel in Zweden. In de eerste week van 16 november van dat jaar klopten exact 10.563 migranten aan. In de eerste week van november dit jaar waren er dat welgeteld 524. De voorbije twee jaar werden 183.000 dossiers afgehandeld.