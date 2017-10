Te lang gewacht: Oostenrijk mag Iraanse asielzoeker niet meer terugsturen naar Bulgarije sam

Oostenrijk mag een Iraanse asielzoeker niet terugsturen naar Bulgarije, waar de man eerst asiel had aangevraagd. Bulgarije gaat nochtans akkoord om hem terug te nemen volgens de Europese Dublin-regels. Oostenrijk heeft echter te lang gewacht om hem effectief terug te sturen en moet daarom zijn asielaanvraag zelf onderzoeken, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

Het EU-hof was gevat door het Oostenrijkse Verwaltungsgerichtshof, de administratieve rechtbank waar de Iraniër de beslissing om hem terug te sturen aanvocht. De asielzoeker stelde dat de Dublin-regels zelf de lidstaten een termijn opleggen: terugsturen moet binnen de zes maanden nadat het eerste land van aanvraag (in dit geval Bulgarije) aanvaard heeft om een asielzoeker terug te nemen. Indien dat niet gebeurt, moet het land dat wil terugsturen (in dit geval Oostenrijk) zélf de asielaanvraag behandelen.



Het EU-hof geeft de Iraniër gelijk. Het hof stelt dat dit samenhangt met de doelstelling om asieldossiers snel te behandelen. Of de beslissing om iemand daadwerkelijk terug te sturen nu voor of na het verstrijken van de termijn gebeurt, doet volgens het EU-hof niet ter zake. Lidstaten moeten maar in snelle en efficiënte beroepsprocedures voorzien, luidt het.