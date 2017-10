Stad Brussel opent "zo snel mogelijk" opvangcentrum voor migranten in Evere MV

15u51

Bron: Belga 0 Photo News Vluchtelingencrisis De stad Brussel gaat in buurgemeente Evere een opvang- en oriëntatiecentrum voor transmigranten openen. Dat heeft de Brusselse schepen Karine Lalieux (PS) gezegd op BX1. Lalieux verwijt de federale regering "niets te doen" aan de situatie van de migranten op doortocht in Brussel. Ze wil het centrum "zo snel mogelijk openen".

De kwestie komt maandag aan bod op de Brusselse gemeenteraad. "Maandag kondigen we aan dat de stad een gebouw zal huren van Citydev (het vastgoedagentschap van het Brussels gewest, nvdr) aan de Decathlon in Evere om er een onthaal- en oriëntatiecentrum in onder te brengen", zegt Lalieux. "Wat de federale regering zou moeten doen, met de hulp van het gewest, maar ze doet niets".



De stad zal het centrum samen met enkele ngo's uitbaten. "De stad heeft twee doelstellingen: voorkomen dat er een kamp of een jungle ontstaat, maar ook een oplossing bieden aan de humanitaire zorg", zegt Lalieux.



"De andere bestuursniveaus lachen de mannen en vrouwen die daar zijn, in de totale wanhoop en in onmenselijke omstandigheden, gewoon uit", zegt Lalieux. Ze vraagt dat premier Charles Michel, minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken "hun verantwoordelijkheid nemen".