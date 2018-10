Spaanse kustwacht redde dit weekend 1200 migranten op zee IB

07 oktober 2018

23u47

Bron: Belga 2 Vluchtelingencrisis In het voorbije weekend heeft de Spaanse kustwacht zowat 1.200 migranten gered die Spanje probeerden te bereiken met een dertigtal bootjes op de Middellandse Zee. Dat hebben de Spaanse autoriteiten bekendgemaakt.

Spanje werd dit jaar de belangrijkste toegangspoort voor illegale migratie naar Europa, nadat Italië een strenger beleid heeft ingevoerd onder de extreemrechtse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini.

Sinds het begin van het jaar zijn al 43.000 migranten in Spanje aangekomen, zo blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie. In die periode zijn 1.700 mensen omgekomen of vermist geraakt op de Middellandse Zee.