Soedanezen mogen niet uitgewezen worden, Francken tekent derdenverzet aan

De rechtbank van eerste aanleg in Luik heeft de uitwijzing verboden van Soedanezen die in het gesloten centrum van Vottem verblijven. Dat meldt de Franstalige Liga voor de Mensenrechten. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken tekent derdenverzet aan, zo liet de N-VA'er weten op Twitter.

Ongeveer honderd Soedanezen die illegaal in ons land verblijven, werden vorige maand opgepakt in de Brusselse Noordwijk en naar gesloten centra gebracht. Van daaruit zouden ze terug naar hun eigen land worden gestuurd. De vluchtelingen weigeren in ons land asiel aan te vragen omdat ze Groot-Brittannië als eindbestemming hebben.



De Liga voor Mensenrechten diende vanochtend een dringende vordering tot schorsing in voor de uitwijzingen en kreeg gelijk van de rechter. De rechtbank acht dat de repatriëring in strijd is met artikel drie van de Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat stelt dat "niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen".



Het verbod geldt zowel voor een uitwijzing naar Soedan als voor een uitwijzing naar een andere Europese lidstaat, meldt de mensenrechtenorganisatie.



Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) legt zich niet neer bij dit vonnis en zal derdenverzet aantekenen, zo meldt hij op Twitter.

