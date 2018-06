Smokkelaars krijgen 25 jaar effectief voor dood van 71 migranten in koelwagen IVI

14 juni 2018

14u57

Bron: Belga 3 Vluchtelingencrisis Bijna drie jaar nadat 71 migranten de verstikkingsdood stierven in een koelwagen in Oostenrijk, heeft het hof van assisen van Kecskemét, in Hongarije, effectieve gevangenisstraffen van 25 jaar uitgesproken tegen de vier hoofdbeschuldigden.

De migranten uit Syrië, Irak en Afghanistan, onder wie vier kinderen, waren in augustus 2015 op weg naar West-Europa toen ze in de luchtdichte ruimte van de vrachtwagen om het leven kwamen. De publieke opinie was wereldwijd geschokt door het drama.

Het parket had levenslange opsluiting geëist tegen de vier smokkelaars - de Afghaan Samsoor Lahoo (31), die het kopstuk van het netwerk was, en drie Bulgaren, onder wie de chauffeur van de vrachtwagen. Tien andere beklaagden kregen celstraffen gaande van drie tot twaalf jaar. Het proces was in juni 2017 begonnen.

Gestikt

De migranten, die naar Duitsland wilden reizen, waren op 26 augustus 2015 in het zuiden van Hongarije in de vrachtwagen gestopt. Opeengepakt op 14 vierkante meter, met amper lucht om te ademen, stierven ze minder dan drie uur later.

De vrachtwagen werd de dag daarna achtergelaten aangetroffen langs een autoweg in Oostenrijk, bij Parndorf, aan de Hongaarse grens. Telefoontaps door de Hongaarse politie brachten aan het licht dat Samsoor Lahoo ervan verwittigd werd dat de migranten aan het stikken waren, en dat hij verboden had de koelwagen te openen.

Mede door de verontwaardiging over het drama werden de grenzen tijdelijk geopend voor de honderdduizenden migranten die in het begin van de grote migratiegolf van 2015-2016 naar het westen van Europa wilden migreren.