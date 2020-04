Situatie op reddingsschip voor Italiaanse kust verergert ADN

10 april 2020

17u19

Bron: Belga, ANP 10 Vluchtelingencrisis Op het Duitse reddingsschip Alan Kurdi, dat 150 migranten aan boord heeft, verslechtert de gezondheidssituatie. Dat meldt de ngo Sea-Eye in een persbericht. Het schip bevindt zich voor de kust van Italië en zoekt een haven om aan te meren.

De kapitein van het vaartuig vroeg aan het Italiaanse reddingscentrum om voedsel, geneesmiddelen en brandstof te leveren. "De situatie aan boord van de Alan Kurdi is meer en meer gespannen, want het reddingsschip is niet aangepast op de onbepaalde opvang van 150 mensen", aldus de kapitein. De mensen kunnen naar verluidt door plaatsgebrek amper slapen. Eén persoon moest vannacht van het schip geëvacueerd worden met gezondheidsproblemen.

Havens gesloten

De bemanning van het schip haalde de migranten maandag voor de Libische kust van twee bootjes. Het is nog onduidelijk waar zij aan land gebracht kunnen worden.



Zowel Italië als Malta heeft zijn havens vanwege de coronacrisis gesloten voor dergelijke reddingsschepen. Door de epidemie is volgens het Italiaanse ministerie van Verkeer de veiligheid van mensen die ontschepen niet meer te garanderen. Malta zegt met het sluiten van de havens verdere verspreiding van het virus te willen voorkomen, ook zouden de hulpdiensten op het eiland door de coronapandemie de handen vol hebben.

"Het is onaanvaardbaar dat we reddingsplannen zien van enkele miljoenen voor de Europese industrie, maar tegelijkertijd beweert men dat er geen middelen zijn voor de bescherming van migranten", aldus Gorden Isler, voorzitter van Sea-Eye.

Rome heeft Duitsland opgeroepen zich om de Alan Kurdi te bekommeren. Berlijn zoekt nu naar alternatieve plaatsen waar de migranten eventueel naartoe kunnen. De Duitse regering doet een beroep op de Europese Commissie om te helpen bij de zoektocht naar een haven voor het schip.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat met meerdere Europese partners wordt gepraat en dat Duitsland zelf ook een "constructieve bijdrage" wil leveren. De Commissie is gevraagd een "coördinerende" rol te spelen.