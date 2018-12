Schip Aquarius stopt “noodgedwongen” met reddingsmissie: “Dit is een zwarte dag” IB

07 december 2018

Bron: Belga, ANP 0 Vluchtelingencrisis De hulporganisatie SOS Méditerranée beëindigt de operatie van de Aquarius, het schip dat vluchtelingen redt op de Middellandse Zee. De beslissing komt er na "een reeks doelgerichte politieke aanvallen op het werk om mensenlevens te redden van de hulporganisatie”. Dat liet de organisatie gisterenavond weten vanuit Berlijn.

Toch is het de bedoeling met een ander schip "zo snel mogelijk" een nieuwe operatie op te starten om mensen, migranten, op de Middellandse Zee te redden.

Artsen zonder Grenzen en SOS Méditerranée voerden samen de operaties met de Aquarius uit. Momenteel ligt het schip in het Franse Marseille voor anker. Tot tweemaal toe werd de vlag van het schip ontnomen. De autoriteiten in Italië, waar een verbond van populisten en rechts-populisten aan de macht is, beschuldigde het schip ervan dat het illegaal afval verwijderd zou hebben van boord. Ze dreigden met de inbeslagname van het schip. De Italiaanse regering sloot de havens van het land zo goed als volledig voor humanitaire schepen.

Criminalisering van humanitaire hulp op zee

"We hebben het hoogtepunt bereikt van de criminalisering van humanitaire hulp op zee. Dat we er nu toe gedwongen worden om het werk van de Aquarius stop te zetten, terwijl Europese lidstaten verzaken aan hun verantwoordelijkheid om mensen te redden op de Middellandse Zee, is een bewijs van het onvermogen van Europa", zegt Verena Papke, die SOS Méditerranée Duitsland leidt.

Nu zullen de mogelijkheden onderzocht worden voor een nieuw schip. "We zijn aangewezen op de initiatieven van moedige rederijen, die bereid zijn om een teken van solidariteit te geven."

“Zwarte dag”

“Dit is een zwarte dag”, zegt algemeen directeur van Artsen zonder Grenzen Nelke Manders. “Europa heeft gefaald om zelf middelen vrij te maken voor reddingsacties, sterker nog: het heeft doelbewust anderen gesaboteerd bij het verlenen van die hulp. Het stoppen van de Aquarius betekent dat er onnodig mensen op zee zullen omkomen zonder dat iemand daar weet van heeft.”

De Aquarius was sinds februari 2016 actief en heeft ongeveer 30.000 mensen op zee gered. Deze zomer lag het schip geblokkeerd op zee met honderden migranten aan boord. De rechts-populistische minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini weigerde de boot in Italië. Uiteindelijk bood Spanje een oplossing.