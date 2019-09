Rwanda gaat vluchtelingen uit Libië evacueren na nieuws over folteringen kv

10 september 2019

16u54

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis Rwanda heeft vandaag een overeenkomst ondertekend met de Afrikaanse Unie (AU) en het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) om tijdelijk Afrikaanse vluchtelingen en asielzoekers op te vangen die gestrand waren in asielcentra in Libië.

Een eerste groep van vijfhonderd mensen, voornamelijk uit de Hoorn van Afrika, zal in "de komende weken" per vliegtuig worden geëvacueerd. Rwanda zal hen "welkom heten en hen op vrijwillige basis beschermen", aldus de UNHCR in een verklaring.



Eenmaal in Rwanda zullen de vluchtelingen in een opvangcentrum terechtkomen. Van daaruit zullen ze naar andere landen worden overgebracht of kunnen ze terugkeren naar hun land als dat mogelijk en veilig is.

Folteringen

Mensenrechtenorganisaties en internationale instellingen zijn verontrust over de situatie van migranten in Libië, nadat er meldingen zijn binnengekomen van folteringen in de asielcentra. De UNHCR heeft herhaaldelijk verzocht om de centra te sluiten.

Daarnaast zitten de migranten sinds begin april gevangen door gevechten tussen de strijdkrachten die trouw zijn aan de regering van nationale eenheid, en die van Khalifa Haftar, de militair die een groot deel van het land onder controle heeft.

Steeds minder landen over de hele wereld zijn bereid om vluchtelingen op te nemen. Cosmas Chanda, UNHCR

De VN schat dat er zo 4.700 vluchtelingen en migranten vastgehouden worden in centra, waarvan 3.500 in de buurt van gevechten ten zuiden van de hoofdstad. "We hebben wanhopig gezocht naar oplossingen voor deze mensen. Steeds minder landen over de hele wereld zijn bereid om vluchtelingen op te nemen", zei Cosmas Chanda, vertegenwoordiger van de UNHCR bij de AU.

Door de chaos na de val van voormalig dictator Muammar Khadafi in 2011 is Libië een belangrijke doorgangspost geworden voor migranten uit Sub-Saharisch Afrika die Europa willen bereiken.