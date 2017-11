Ruim 500 bootvluchtelingen bereiken Spanje SI

Bron: ANP 16 ANP XTRA Vluchtelingencrisis Circa 550 migranten zijn er dit weekend in geslaagd illegaal Spanje binnen te komen. Het Spaanse persbureau Europa Press meldde zondag dat in totaal vijftig bootjes vanuit Afrika de oversteek wisten te maken naar het kustgebied van de zuidelijke regio Murcia.

De autoriteiten in Murcia repten van een humanitaire crisis en zeiden dat mensensmokkelaars de oversteek met de boten hadden gecoördineerd.

In Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika, arriveerde zondag een boot met twintig migranten. Ook haalden medewerkers van de kustwacht bij Ceuta drie lichamen uit het water van vluchtelingen die waren verdronken.

De autoriteiten in Algerije maakten zondag bekend in enkele dagen tijd honderden migranten te hebben tegengehouden die per boot probeerden Europa te bereiken. De kustwacht haalde tussen donderdag en zaterdag 286 mensen van zee, meldde het ministerie van Defensie in het Noord-Afrikaanse land.

Tot dusver leken relatief weinig bootvluchtelingen Algerije als vertrekpunt te kiezen. Het relatief wetteloze buurland Libië leek aanmerkelijk populairder. Vele duizenden overwegend Afrikaanse migranten stapten daar op bootjes om de Middellandse Zee over te steken.