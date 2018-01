Ruim 19.000 migranten keerden vorig jaar vanuit Griekenland terug naar thuisland EB

Bron: DPA 7 EPA Vluchtelingencrisis Vorig jaar zijn meer dan 19.000 migranten vanuit Griekenland teruggekeerd naar hun land van herkomst. Alleen al in december verlieten 1.412 migranten het Europese land met steun van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), zei een politiewoordvoerder.

De meeste van hen kwamen uit Albanië, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan en de Noord-Afrikaanse landen. Hun asielaanvraag werd afgewezen, of ze zagen in dat ze geen kans op asiel maakten.

De IOM biedt de migranten een terugreis onder bescherming van de veiligheidsautoriteiten aan. Voor ze op het vliegtuig stappen, krijgen ze tussen de 500 en 1.500 euro hulp om hun leven in hun land van herkomst weer op de sporen te zetten.

Momenteel zijn in Griekenland ongeveer 60.000 migranten geregistreerd. Ze wonen meestal in vluchtelingenkampen. Daarnaast worden er bijna dagelijks niet-geregistreerde migranten opgepakt die, ondanks de gedeeltelijke sluiting van de Balkanroute, met de hulp van smokkelaars in Centraal-Europa trachten te geraken.