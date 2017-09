Rudi Vervoort wil 500.000 euro vrijmaken voor opvangcentrum migranten KVE

20u28

Bron: Belga 0 Photo News Rudi Vervoort Vluchtelingencrisis Brussels minister-president Rudi Vervoort stelt voor 500.000 euro vrij te maken om een opvangcentrum te financieren voor migranten die zich in de buurt van het Noordstation bevinden. Dat werd op het kabinet van Vervoort vernomen. Een bron dichtbij de humanitaire ngo's preciseert dat het centrum nachtopvang zou bieden, maar dat werd niet bevestigd bij de Brusselse regering.

Eerder op de dag stelden zeven ngo's een 'humanitaire hub' voor, dichtbij het Noordstation. Het gaat om een ruimte waar de migranten informatie en verzorging kunnen krijgen, maar niet kunnen overnachten.



De organisaties herhaalden hun eis om een echt opvang- en oriëntatiecentrum in de hoofdstad te openen. Het lijkt er op dat ze gehoor hebben gekregen. Veel informatie is momenteel echter nog niet voorhanden. Volgens een ngo zou overnachting worden voorzien. Een gebouw dat daarvoor dienst moet doen, werd geïdentificeerd, maar de praktische en juridische modaliteiten moeten nog worden geregeld. In de loop van de komende weken zou het centrum de deuren kunnen openen.



Rudi Vervoort wil het initiatief hoogdringend nemen omwille van het gebrek aan daadkracht van de federale regering tegenover de humanitaire crisis, luidt het op zijn kabinet. Hij is van plan de factuur alvast door te sturen naar de federale collega's.



De regering heeft nog geen formeel akkoord over de kwestie.