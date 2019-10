Reddingsschip Ocean Viking mag na twee weken wachten in Italië aanmeren Asiel en migratie ADN

29 oktober 2019

14u55

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis Het reddingsschip Ocean Viking met 104 migranten aan boord mag na twee weken wachten een Italiaanse haven binnenlopen. Duitsland en Frankrijk zullen 70 van de geredde mensen opvangen, deelde het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag mee. Het schip werd toegewezen aan de haven van Pozzallo op Sicilië.

Het schip van de hulporganisaties SOS Méditerranée en Artsen Zonder Grenzen had de mensen op 18 oktober voor de kust van Libië gered. Gisteren riepen de organisaties de Europese staatshoofden en regeringsleiders op de migranten eindelijk te laten ontschepen.

In de rand van de bijeenkomst van de ministers van Binnenlandse Zaken van de G6 in München klonk het vandaag in kringen van deelnemers dat Italië er zich aan stoorde dat het reddingsschip vrij lang in Libisch wateren vertoefde. Dit zette smokkelaars ertoe aan boten met migranten uit Libië naar het schip te sturen.