Record: voor het eerst meer dan 10.000 migranten in een maand aangekomen in Spanje ADN

30 oktober 2018

16u09

Bron: Belga 1 Vluchtelingencrisis De vluchtroute van migranten over de Middellandse Zee verschuift steeds meer naar Spanje. In oktober arriveerden daar voor het eerst sinds vijf jaar geleden meer dan 10.000 mensen in een maand. Dat deelt de VN-organisatie voor Migratie (IOM) in Genève mee.

De IOM had tot 28 oktober in Spanje al 10.042 nieuwkomers geteld die de Middellandse Zee hadden overgestoken. In Italië waren het er 1.003 en in Griekenland 3.338.

Van de in totaal bijna 100.000 vluchtelingen en andere migranten die dit jaar over de Middellandse Zee naar Europa kwamen, bereikte bijna de helft Spanje. Daar zijn dit jaar meer migranten aangekomen dan in de jaren 2015, 2016 en 2017 samen, aldus de IOM. Het aantal nieuwkomers loopt verder op. In september waren het er dagelijks 270, in oktober 360.



In vergelijking met vorige jaren is het totaalaantal echter duidelijk gedaald: in 2017 waren het er tegen eind oktober bijna 150.000, in 2016 in dezelfde periode 335.000.

