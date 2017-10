Rechter verbiedt repatriëring, Soedanees wordt toch land uitgezet HA

Bron: Belga 0 Photo News Vluchtelingencrisis Ondanks een gerechtelijke beslissing die een repatriëring verbood, is een Soedanees toch verwijderd omdat het gesloten opvangcentrum Caricole "de informatie te laat heeft gekregen en de betrokkene al naar de luchthaven was gebracht omdat hij de wens had uitgedrukt vrijwillig te willen terugkeren". Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vandaag in de Kamer verklaard.

Verschillende Kamerleden vroegen zich af of de Soedanees geen "gedwongen instemming" verleende met het oog op zijn repatriëring. Omdat zijn vlucht naar Istanboel was geannuleerd, werd een nieuwe vlucht via Caïro gezocht, legde Francken uit. De man hield vol dat hij wilde vertrekken, aldus de staatssecretaris, op basis van getuigenissen van de Dienst Vreemdelingenzaken en de federale politie, waarvan een inspecteur de betrokkene tekst en uitleg gaf in het Arabisch.



Andere getuigen, zoals zijn advocaten en een vertegenwoordiger van het Collectief van het Maximiliaanpark, benadrukten dat de Soedanees huiverde bij het idee van te worden teruggestuurd naar zijn thuisland. Volgens hen probeerde de man zijn vrijlating te bekomen. Hij zou met psychische problemen hebben gekampt binnen het gesloten centrum, die nog toenamen door een onderhoud met de Soedanese identificatiemissie. "In tegenstelling tot de berichten verklaart de arts van het centrum dat de betrokkene op geen enkel moment klachten heeft geuit over zijn psychische toestand bij een arts of verpleegkundige", reageerde staatssecretaris Francken.

