Raad voor Vreemdelingenbetwistingen schorst uitwijzingsbevel voor Soedanees

18u59

Bron: Belga 0 photo_news Migranten in het Brusselse Maximiliaanpark Vluchtelingencrisis De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beveelt "bij uiterst dringende noodzakelijkheid" de schorsing van een bevel om het grondgebied te verlaten dat werd afgeleverd aan een Soedanees.

Het gaat om een Soedanees die aangehouden werd in de buurt van het Brusselse Maximiliaanpark, zo meldt de Raad op zijn website. In zijn verzoekschrift stelde de vreemdeling dat hij afkomstig was uit Darfoer en dat hij deel uitmaakte van een etnie die bedreigd werd met genocide, dixit de Raad.