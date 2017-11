Politie Papoea-Nieuw-Guinea bestormt vluchtelingenkamp kv

Momenteel verblijven er nog zo'n 400 vluchtelingen in het kamp. ze krijgen al meer dan drie weken geen water, voedsel of medische voorzieningen meer. Vluchtelingencrisis De politie van Papoea-Nieuw-Guinea en immigratieautoriteiten zijn vandaag het door Australië beheerde, inmiddels gesloten detentiecentrum op het eiland Manus binnengedrongen. Ze eisten dat de vierhonderd mannen die er op 31 oktober weigerden te vertrekken alsnog de gebouwen zouden verlaten.

"Ze vernietigen alles. Beschutting, tanken, bedden en al onze bezittingen. Ze zijn zeer agressief en steken onze bezittingen in vuilnisbakken", zegt Behrouz Boochani, een Iraanse vluchteling in het kamp, via Twitter.

"De vluchtelingen blijven stil en kijken alles aan met angst", zegt Boochani. Volgens hem "vloeken (de politiemannen) op de vluchtelingen en bedreigen ze hen om hen te doen bewegen".

Er werd geëist van de gedetineerden dat ze het kamp binnen enkele uren verlaten, zeggen verschillende mannen binnen het kamp. Op een video die te zien is op sociale media klimmen bewoners op het dak van het opvangcentrum. Via megafoon wordt hen gevraagd "onmiddellijk weg te gaan".

Overplaatsing

Australië wil de bewoners van het centrum overplaatsen naar drie nieuwe "transitcentra", schrijft de Sydney Morning Herald. De mannen weigeren het centrum te verlaten, onder meer omdat ze zich er zorgen maken over hun veiligheid. De centra zouden niet volledig afgesloten zijn, waardoor ze er blootgesteld zijn aan geweld van lokale bewoners. Ook willen ze permanent hervestigd worden naar een derde land, klinkt het.

De detentiecentra op afgelegen eilanden als Manus, waar Australië vluchtelingen naartoe stuurt, zijn al langer een doorn in het oog van mensenrechtenorganisaties.