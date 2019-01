Oxfam: “Meest kwetsbare mensen worden aan hun lot overgelaten in Griekse vluchtelingenkampen” IB

09 januari 2019

01u42

Vluchtelingencrisis Honderden zwangere vrouwen, minderjarigen zonder begeleiding en overlevers van martelingen worden aan hun lot overgelaten in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Dat blijkt uit een rapport van Oxfam.

In ‘Vulnerable and abandoned’ staat te lezen hoe het systeem dat de meest kwetsbare mensen moet identificeren en beschermen gefaald heeft door een chronische onderbemanning en foute procedures. "Vorig jaar was er maar één door de overheid aangeduide arts op Lesbos en die was verantwoordelijk voor maandelijks 2.000 mensen die arriveerden. In november was er zelfs helemaal geen arts aanwezig, dus waren er ook geen screenings om de kwetsbare vluchtelingen op te sporen. De bestaande procedures waren al verwarrend en ze zijn alleen al het voorbije jaar drie keer veranderd", zo staat er in het rapport.

“Onverantwoord en roekeloos”

Renata Rendón, die de missie van Oxfam in Griekenland leidt, is verontwaardigd: "Het is onverantwoord en roekeloos dat de meest kwetsbare mensen niet geïdentificeerd worden en dat er niet aan hun noden kan voldaan worden. We hebben getuigenissen van moeders die met hun pasgeboren baby in tenten moeten slapen, tieners die verkeerdelijk als volwassenen worden aanzien en opgesloten worden. Voorzien in de noden van deze mensen is toch het minste wat de Griekse overheid en de Europese partners kunnen doen."

Volgens Oxfam is er een zorgwekkende trend dat de autoriteiten tieners en slachtoffers van martelingen vasthouden omdat ze niet geïdentificeerd zijn als kwetsbaar. "Sociale werkers hebben ons verteld dat ze regelmatig vastgehouden vluchtelingen zagen die nooit hadden opgesloten mogen worden vanwege hun jonge leeftijd of hun slechte fysieke of psychisch gezondheid."

Tentenkampen omgevormd tot modderpoelen

Daarenboven heeft de winter veel regen gebracht op Lesbos en zijn de tentenkampen omgevormd tot modderpoelen. De verwachting is dat de temperaturen volgende week gaan zakken onder het vriespunt en dat er sneeuw gaat vallen. "De mensen doen er alles aan om warm te blijven en ze verbranden alles wat ze kunnen, onder andere plastic. Ze nemen ook geïmproviseerde heaters mee in hun tenten."

"De lokale autoriteiten en mensenrechtengroeperingen doen er alles aan om de omstandigheden te verbeteren, maar helaas wordt dat bijna onmogelijk gemaakt door het beleid van de Griekse regering en de EU, waardoor de vluchtelingen voor langere periodes vastzitten op de eilanden", zegt Rendón nog.

Oxfam roept de Griekse regering en de EU-lidstaten op om meer experts, zoals artsen en psychologen, af te vaardigen naar de eilanden en het screeningsysteem aan te passen.