Opnieuw toename van vluchtelingen in Italië: “Uitzonderlijke stroom” ADN

30 juli 2020

16u51

Bron: Belga 4 Vluchtelingencrisis De wereldwijde economische en gezondheidscrisis leidt ook tot een toename van het aantal vluchtelingen aan de Italiaanse kusten. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft het in een persbericht over "een uitzonderlijke stroom van economische migranten".

De Italiaanse autoriteiten stellen vast dat op korte tijd het aantal kleine bootjes die vanuit Noord-Afrika vertrekken om de Middellandse Zee over te steken "meer dan vermenigvuldigd" is. De minister van Buitenlandse Zaken, Luigi Di Maio, vraagt, opnieuw, dat de Europese Unie ingrijpt.

Bijna de helft van de zowat 11.000 vluchtelingen die de voorbije week aankwamen in Italië waren vanuit Tunesië vertrokken, en de meesten zijn volgens de officiële cijfers ook Tunesiërs. Ook vanuit Libië vertrok een ander groot deel van de migranten. "De Europese Unie moet deze kwestie meteen aankaarten", aldus Di Maio in een bericht op Facebook. De Italiaanse minister wil dat er gewerkt wordt aan een systeem om de nieuw aangekomen migranten over de EU te verdelen, "in het bijzonder tijdens deze fase van hoge gezondheidsrisico's".

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn nog eens meer dan 300 mensen, vooral Tunesiërs, op het Italiaanse eiland Lampedusa aangekomen. Zij zaten aan boord van 13 bootjes. In het onthaalcentrum van Lampedusa zitten nu meer dan 1.000 mensen samen, terwijl de werkelijke capaciteit van het centrum ligt op 95.