Opnieuw honderden migranten aangekomen op Griekse eilanden ADN

24 september 2019

17u43

Bron: Belga 4 Vluchtelingencrisis Het aantal migranten dat in Griekenland aankomt blijft hoog. Alleen al gisteren hebben 379 mensen vanuit Turkije de oversteek naar de Griekse eilanden gemaakt, zo heeft het Griekse ministerie van Burgerbescherming meegedeeld.

Om de overvolle kampen te ontlasten, werden gisteren ook 485 migranten overgebracht naar het Griekse vasteland, zo meldt de regering in Athene. Toch bevinden zich momenteel nog altijd 28.800 mensen in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Volgens de lokale media gaat het om het hoogste aantal sinds het vluchtelingenakkoord met Turkije in maart 2016 in werking trad.

Vooral in het kamp in Moria, op het eiland Lesbos, blijven de leefomstandigheden slecht. Er leven meer dan 12.000 mensen in het kamp, dat eigenlijk maar bestemd was voor de opvang van 3.000 migranten. De situatie is daarnaast ook ernstig op Samos, waar 5.200 migranten samengepropt zitten in een kamp dat eigenlijk maar plaats mag bieden aan 650 mensen.



De vluchtelingendeal tussen Turkije en EU houdt in dat Europa alle vluchtelingen en migranten kan terugsturen die illegaal de oversteek van Turkije naar Griekenland hebben gemaakt. Maar door een personeelstekort blijft de behandeling van de asielaanvragen op de Griekse eilanden moeizaam verlopen.