Opnieuw dobbert boot met geredde migranten rond op zee: Amerikaans marineschip wacht al twee dagen op instructies IVI

14 juni 2018

17u29

Het Amerikaanse marineschip dat twee dagen geleden 40 migranten redde voor de kust van Libië wacht nog steeds op instructies over waar het de mensen naartoe moet brengen. Dat zegt een woordvoerster.

De USNS Trenton, een schip van een Amerikaanse vloot met als basis Napels, pikte dinsdag 40 overlevenden van een schipbreuk op en vond 12 lichamen bij een routineoperatie in de Middellandse Zee. De lichamen zijn niet geborgen, zegt de woordvoerster. Ze spreekt dus tegen dat de lichamen aan boord zouden zijn genomen en later weer in de zee zouden zijn gegooid omdat er geen koelkamers waren.

Geweigerd

De Amerikaanse marine vroeg aan een schip van de Duitse ngo Sea-Watch om de migranten op te pikken, maar dat weigerde omdat het geen zekerheid kreeg dat het in Italië kon aanmeren. De terughoudendheid van Sea-Watch komt er na de discussie rond het ngo-schip Aquarius, dat niet mocht aanmeren in Italië en Malta en nu aan een lange tocht naar Spanje bezig is.

Volgens Flavio Di Giacomo, een woordvoerder van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), ligt de USNS Trenton net buiten de haven van Augusta, in Sicilië. "Ze moeten dringend de haven worden binnengelaten. De overlevenden hebben onmiddellijke hulp nodig", aldus Di Giacomo op Twitter.