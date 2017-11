Onze reporters bij de Rohingya-kindjes: "Hen vermoorden is geen misdaad" Kurt Wertelaers en Benoit De Freine in Bangladesh

05u30 4 Benoit De Freine Een man houdt zijn kind vast in het Kutupalong vluchtelingenkamp voor Rohingya in Bangladesh. Vluchtelingencrisis Twee keuzes resten de Rohingya-moslims in Myanmar: wachten tot ze afgeslacht worden of vluchten. Al met 800.000 verblijven ze in kampen in buurland Bangladesh. Onze reporters Benoit De Freine en Kurt Wertelaers zijn aangekomen op de landsgrens om te getuigen over de genocide. "Een Rohingya vermoorden is geen misdaad."

Vandaag nog stijgt de rook op uit de bergdorpen in Myanmar, grenzend aan de Naf-rivier. De Rohingya, een moslimminderheid die al sinds mensenheugenis onderdrukt wordt in het boeddhistische Myanmar, slaan meer dan ooit op de vlucht. De voorbije maanden is het geweld dan ook geëscaleerd. Werd er eerst nog over verdrijvingen voor 'etnische zuivering' gesproken, dan is dat na de vele moordpartijen een regelrechte genocide. Boeddhistische monniken vinden de Rohingya's minderwaardig omdat ze volgens hen gereïncarneerd zijn uit slangen en insecten. Hen doden, zo zeggen de monniken in het vroegere Birma, is niet eens een misdaad. "Het is een beetje als de pest bestrijden."

(lees verder onder de foto)

Benoit De Freine Een vrouw met haar kind in het Kutupalong vluchtelingenkamp voor Rohingya.

Om de Rohingya uit te roeien, heiligt in Myanmar het doel de middelen. Militairen vallen geregeld de bergdorpen aan. Vanuit helikopters en vanop de grond. Ze slachten de Rohingya-kinderen af, martelen en verkrachten meisjes en vrouwen en doden mannen. Terwijl hun woningen in brand staan, vluchten de moslims via heuvels en ravijnen naar buurland Bangladesh. Doorgaans moeten ze daarvoor de kilometersbrede Naf-rivier oversteken in vissersbootjes of op zelfgemaakte vlotjes. In het beste geval met een zak kledij, wat rijst of zelfs een koe.

Wat maakt de crisis extra pijnlijk en waar krijgen de Rohingya allemaal mee te maken wanneer ze erin geslaagd zijn de grens over te steken naar het 'veilige' Bangladesh? Lees het hele verhaal van onze reporters in het grensgebied tussen Myanmar en Bangladesh in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!

Benoit De Freine Benoit De Freine en Kurt Wertelaers in Bangladesh bij de Rohingya.

Benoit De Freine Vrouwen in het Kutupalong vluchtelingenkamp voor Rohingya.

Benoit De Freine Een overzicht van het Kutupalong vluchtelingenkamp voor Rohingya.