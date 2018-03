Nog altijd 13.000 vluchtelingen vast op Griekse eilanden: "Griekenland en EU moeten dringend actie ondernemen" HA

06 maart 2018

10u49

Bron: IPS 0 Vluchtelingencrisis Er zitten nog altijd 13.000 vluchtelingen vast op de Griekse eilanden. Het zijn "open gevangenissen", zeggen negen mensenrechten- en humanitaire organisaties. Ze roepen de Griekse regering en de Europese Unie nogmaals op hier meteen een einde aan te maken.

"Duizenden asielzoekers zitten vast op de Egeïsche eilanden in miserabele omstandigheden, zonder toegang tot geschikte bescherming en basisdiensten", zeggen de organisaties, waaronder Amnesty International, Human Rights Watch, Oxfam en Refugee Rights Europe.

Ze roepen ze de Griekse regering op om de vluchtelingen zo snel mogelijk naar het vasteland over te brengen.

Open gevangenissen

Gabriel Sakellaridis, directeur van Amnesty International in Griekenland, noemt de eilanden "open gevangenissen, die het leven van vluchtelingen maandenlang in de wacht plaatst, wat hun lijden nog vergroot". "De Griekse overheid moet de vluchtelingen, met de steun van de EU, onmiddellijk in veiligheid brengen op het vasteland."

Door de vluchtelingen op de eilanden te houden voorkomt de Griekse overheid dat mensen asiel aanvragen op het vasteland. In maart 2016 kwamen de EU en Turkije ook overeen om mensen die van Turkije naar de Griekse eilanden oversteken terug te sturen.

De mensenrechten van de vluchtelingen op de Griekse eilanden worden dagelijks geschonden Marta Welander van Refugee Rights Europe

Overbevolkt

In december lanceerden de organisaties al de campagne #OpentheIslands, een oproep aan de Griekse regering om de vluchtelingen naar het vasteland over te brengen. Sindsdien verlieten zevenduizend mensen de eilanden, als noodmaatregel.

Maar sinds december zijn er opnieuw meer dan vijfduizend vluchtelingen bijgekomen, zeggen de organisaties. Ze verwachten dat dit aantal de komende weken zal toenemen, want vanaf de lente zullen opnieuw meer mensen de oversteek wagen.

De vluchtelingenkampen op de eilanden zijn overbevolkt. Op Lesbos, Chios, Samos, Leros en Kos, waar de meeste mensen vastzitten, is plaats voor zesduizend mensen, terwijl er bijna tienduizend zijn ondergebracht.

Zware regen en kou

"Veel mensen moeten nog steeds op de grond slapen of in tenten die niet zijn aangepast aan de zware regen en de kou op de eilanden", stellen de organisaties in een communiqué. "Vrouwen en kinderen, die mogelijk al zijn blootgesteld aan geweld en uitbuiting in de landen waaruit ze zijn gevlucht, lopen een verhoogd risico op seksueel geweld en intimidatie."

Het aantal artsen en advocaten is veel te laag. "De overbevolking, de slechte leefomstandigheden, de beperkte toegang tot basisdiensten, en de onzekerheid over de toekomst hebben de spanningen doen toenemen", zeggen de organisaties.

Vrouwen en kinderen lopen een verhoogd risico op seksueel geweld en intimidatie Mensenrechten- en humanitaire organisaties

"De situatie op de Griekenland bevindt zich op een breekpunt", waarschuwt Marta Welander, directeur van Refugee Rights Europe. "De mensenrechten van de vluchtelingen op de Griekse eilanden worden dagelijks geschonden, de humanitaire omstandigheden zijn ondermaats. De Griekse regering en de EU moeten dringend actie ondernemen om de mensenrechten van de duizenden mensen die op de eilanden vastzitten te handhaven."