Nieuwe Arabische Sesamstraat moet vluchtelingenkinderen helpen bij verwerking oorlogstrauma

21 november 2019

18u43 0 Vluchtelingencrisis Ahlan Simsim (‘Welkom Sesam’) heet de allernieuwste Sesamstraat. De reeks is speciaal gericht op kinderen in vluchtelingenkampen in Irak, Jordanië, Libanon en Syrië en zal hen niet alleen leren tellen en het alfabet aanleren, maar wil de kinderen bijvoorbeeld ook ‘copingstrategieën’ bijbrengen, “zoals tot vijf tellen en een buikademhaling”, vertelt executive producer Scott Cameron.

Net zoals voor andere Sesamstraat-reeksen werken de makers van Ahlan Simsim samen met regionale experts die hen attent maken op de belangrijkste noden van de kinderen die de reeks wil bereiken. Het resultaat is een cultureel-relevante reeks voor kinderen van drie tot acht jaar, waarin verhalen aan bod komen waarmee ze zich kunnen identificeren.

In Ahlan Simsim verschijnen drie nieuwe muppets: Basma, haar vriendje Jad en Ma’zooza, een hongerige, ondeugende geit die hen overal volgt. Basma en Jad kennen elkaar nog niet lang, maar raakten meteen bevriend toen Jad bij Basma in de buurt kwam wonen. Samen met de oude bekenden Cookie Monster, Elmo en Grover, menselijke personages en geanimeerde figuren, gaan ze op avontuur in de Ahlan Simsim-buurt.



Het wordt niet letterlijk gezegd dat Jad een vluchteling is, maar er zijn voldoende aanwijzingen: zijn stem wordt ingesproken door een Syrische poppenspeler en in een van de afleveringen, waarin de andere personages elkaar hun favoriete speelgoed tonen, kan Jad dat niet “omdat dat achterbleef in zijn huis toen hij naar hier kwam”.

Deze ‘emotionele ABC’s’ zijn vooral belangrijk voor kinderen die oorlogstrauma ervaren hebben of ontheemd zijn Scott Cameron, executive producer

Copingstrategieën

Sinds het uitbreken van de oorlog in Syrië raakten maar liefst 12 miljoen mensen - op een totale populatie van 18 miljoen - ontheemd. De helft van hen zijn kinderen en één op de tien is jonger dan vijf jaar. De overgrote meerderheid leeft in extreme armoede en de kinderen zijn vaak getraumatiseerd.

Daarom zal de focus in het eerste seizoen vooral liggen op sociaal-emotionele vaardigheden, licht executive producer Scott Cameron toe in een artikel dat hij schreef over het programma. “We weten uit onderzoek dat deze ‘emotionele ABC’s’ vooral belangrijk zijn voor kinderen die oorlogstrauma ervaren hebben of ontheemd zijn, zoals dat het geval is voor zoveel kinderen in de Syrische regio.”

“We willen dat elke aflevering over een emotie gaat, maar tonen dan echt concrete handelingen zodat kinderen kunnen leren wat ze moeten doen”, licht Cameron toe in een aflevering van de CBS-reportagereeks 60 Minutes die het voorbije weekend werd uitgezonden. Gevoelens als angst, eenzaamheid en vastberadenheid komen aan bod.

100 miljoen dollar

De productie is een samenwerking van Sesame Workshop - de ngo achter de productie van Sesamstraat - en het International Rescue Committee (IRC), een ngo die zich wereldwijd inzet voor vluchtelingen, oorlogsslachtoffers en slachtoffers van natuurrampen. De MacArthur Foundation, een Amerikaanse stichting die non-profits steunt, schenkt maar liefst 100 miljoen dollar om het programma mogelijk te maken.

Ahlan Simsim wordt in Jordanië geproduceerd en gaat in februari 2020 op antenne in 20 landen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de Golfregio, waar het programma zal bekeken kunnen worden door zo'n 20 miljoen kinderen.

Om de maximale toegang te garanderen, zal de reeks ook op het internet verschijnen en vertoond worden in kleuterschooltjes en gezondheidscentra van het IRC, waar medewerkers gebruik kunnen maken van Ahlan Simsim-video’s, verhaaltjes en ander pedagogisch materiaal.

Daarnaast doen IRC-vrijwilligers ook huisbezoeken bij gezinnen in hun woning, opvangtehuis, appartement of tent, waar ze rechtstreeks met de kinderen kunnen werken. Daarbij gebruiken ze video’s, boekjes, puzzels en spelletjes van Sesamstraat. Op die manier kunnen ze nog eens acht miljoen kinderen bereiken, licht David Miliband, directeur van het IRC, toe in 60 Minutes.