Niemand wil ngo-schip met 141 migranten: Aquarius wacht nog steeds op haven ADN

14 augustus 2018

13u55

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis Vier dagen na de redding van 141 migranten wacht het ngo-schip Aquarius nog steeds op de toewijzing van een veilige haven. De EU-partners schuiven de verantwoordelijkheid voor de geredde migranten naar elkaar toe. Na Italië, Malta, Spanje en Frankrijk maakt ook de Britse regering duidelijk dat ze zich niet verplicht voelt om hun opvang te garanderen.

Het is gebruikelijk dat het regionale coördinatiecentrum voor reddingen op zee in overleg met de kapitein de ontscheping organiseert in de meest nabijgelegen veilige haven, verklaarde een Britse regeringswoordvoerster desgevraagd gisterenavond. Rome had eerder Londen opgeroepen zijn verantwoordelijkheid voor de schipbreukelingen op te nemen, omdat het schip immers onder de vlag van Gibraltar vaart. Het Britse overzeese gebied ligt aan de Spaanse zuidkust.

Om de zaken nog wat ingewikkelder te maken, kregen SOS Méditerranée en Artsen Zonder Grenzen het bericht dat Gibraltar het schip de vlag nu wil afnemen. SOS Méditerranée, die het schip charterde, diende een bezwaarschrift in en beschuldigde Gibraltar ervan politieke intenties na te streven. In de afgelopen twee jaar heeft de organisatie aan alle eisen van de vlaggenstaat voldaan. Er is nooit melding gemaakt van inbreuken. Deze namiddag is hierover een persconferentie in Parijs gepland.

De hulporgansaties maken zich inmiddels grote zorgen over het grote aantal niet-begeleide minderjarigen aan boord. "Velen van hen zijn chronisch ondervoed, wellicht door de omstandigheden in Libië, waar de meesten niet aan voldoende voedsel raakten", zei een woordvoerster. "Onze teams hebben veel meldingen verzameld over misbruik, marteling, dwangarbeid en seksueel geweld." Sommige geredden hadden al herhaaldelijk geprobeerd uit Libië weg te vluchten.