Netwerk van mensensmokkelaars opgerold: vluchtelingen in piepkleine ruimten gepropt 16u01

Bron: Federaal parket 0 Federaal parket De vluchtelingen moesten zich verstoppen in piepkleine ruimten die de smokkelaars maakten in bestelwagens. Vluchtelingencrisis Vandaag heeft de federale politie in samenwerking met andere Europese landen een bende van mensensmokkelaars opgerold. In ons land werden acht personen meegenomen voor verhoor bij 13 huiszoekingen in Zelzate, Waasmunster, Gent, Hamme, Sint-Niklaas, Ravels en Evergem. De daders gingen erg gevaarlijk te werk: de vluchtelingen legden duizenden kilometers af in piepkleine ruimten in vrachtwagens.

Het onderzoek betreft een vermoedelijk zeer goed gestructureerde criminele organisatie die mensen vanuit Syrië en Afghanistan, via hoofdzakelijk Oost-Europa naar Groot-Brittannië probeerde te smokkelen. In totaal werden 110 transporten in beeld gebracht, waarvan er 50 konden onderschept worden. Ongeveer 1100 illegalen waren hierbij betrokken, een 400-tal personen konden gered worden.

Europese samenwerking

Het onderzoek begon januari 2017 en werd op Europees niveau gevoerd. Een Joint Investigation Team (JIT) opgericht, daar namen België, Groot-Brittannië, Nederland, Bulgarije en Frankrijk aan deel. Er werd eveneens nauw samengewerkt met Griekenland, Servië en Duitsland. Bij Eurojust werden er verschillende coördinatievergaderingen tussen de diverse betrokken landen gehouden. In Groot-Brittannië werden er tegelijkertijd 20 huiszoekingen uitgevoerd, onder meer in Londen en Birmingham. De Belgische onderzoeksrechter heeft eveneens 7 Europese aanhoudingsbevelen overgemaakt aan Bulgarije.

Gevaarlijke omstandigheden

Het vervoer van de slachtoffers gebeurde in bijzonder gevaarlijke omstandigheden. Sommige voertuigen werden hiervoor uitgerust met een valse dubbele deur achteraan. De slachtoffers werden verplicht om plaats te nemen in een zeer smalle ruimte tussen beide constructies. In andere vrachtwagens werd er in de laadruimte een opening gemaakt, waaronder een smalle bak werd gemaakt, waarin mannen, vrouwen en kinderen, werden gepropt.