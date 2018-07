Na Griekenland en Italië worstelt nu ook Spanje met migratiebeleid Alex Tieleman

30 juli 2018

15u24

Bron: Trouw 0 Vluchtelingencrisis Spanje is de belangrijkste aankomstbestemming voor migranten die over zee illegaal de oversteek naar Europa maken. Met name aan de Andalusische kust kwamen er de afgelopen weken duizenden aan land.

Donderdag bedwongen ruim zeshonderd Sub-saharanen de grenshekken van de Spaanse exclave Ceuta. De beelden van wegstuivende migranten tussen zonnebadende toeristen en dolblije taferelen na de hekbedwinging maken indruk in de Iberische staat. Want nu Spanje het stokje van Italië en Griekenland heeft overgenomen, rijst de vraag of het liberale Spaanse migratiebeleid van de kersverse sociaaldemocratische regering kan standhouden nu de migratiedruk alleen maar toeneemt.

