Migranten mogen ondanks havenverbod toch ontschepen op Sicilië Redactie

12 juli 2018

13u32

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis De 67 migranten die in het weekeinde voor de Libische kust waren opgepikt, mogen - ondanks de harde houding van minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini - deze middag toch ontschepen in het Siciliaanse Trapani. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

De migranten waren zondag opgepikt door een Italiaanse sleepboot in de Libische zoek- en reddingswateren en maandag overgedragen aan de Italiaanse kustwacht, nadat ze de bemanning van de sleepboot herhaaldelijk hadden bedreigd. Salvini uitte kritiek op de bemanning van de sleepboot, die de redding niet had overgelaten aan de Libische kustwacht en had aanvankelijk geweigerd Italiaanse havens open te stellen voor de migranten.

"Ik zal geen enkele ontscheping toelaten vooraleer ik de garantie heb dat misdadigers -geen vluchtelingen- die een boot met geweld hebben gekaapt, enige tijd in de gevangenis verblijven en dan zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst", zei hij gisteren.

"Oproerige" migranten

Salvini postte op Facebook een lijst met de nationaliteiten van de migranten, onder wie toch een aantal geloofwaardige asielclaims kunnen voorleggen omdat ze afkomstig zijn uit door oorlog verscheurde landen als Soedan, Jemen en Libië.

Salvini zei ook dat er slechts twee "oproerige" migranten aan boord waren, een uit Ghana en een andere uit Soedan. Transcripties van de radiocommunicatie tussen de sleepboot en de Italiaanse kustwacht, die door de Corriere della Sera werden gepubliceerd, suggereerden dat de migranten rebelleerden omdat de sleepboot aanvankelijk van plan was om hen over te dragen aan de Libische kustwacht.