Migranten die werden gered door Deense tanker mogen na 40 dagen op zee eindelijk aan wal in Italië kv

13 september 2020

02u40

Bron: Reuters 0 Vluchtelingencrisis Een groep migranten die meer dan een maand vastzat op een tanker in de Middellandse Zee mocht gisteren in Sicilië eindelijk aan land gaan, nadat Italië ermee instemde om hem op te vangen. Dat bericht de ngo Mediterranea.

De 25 migranten ontscheepten gisteravond laat “wegens gezondheidsredenen” in het Siciliaanse havenstadje Pozzallo. Daarmee komt een einde aan een “nachtmerrie”, zegt Mediterranea in een verklaring. “Er is een einde gekomen aan de langste en meest schandalige patstelling uit de Europese geschiedenis,” tweette Mediterranea na de ontscheping.

Gezondheidsredenen

De migranten waren vrijdag overgebracht naar het Italiaanse liefdadigheidsschip Mare Jonio, dat beheerd wordt door Mediterranea, nadat ze al sinds augustus op de Maersk Etienne zaten, een tanker die voor de kust van Malta voor anker lag.



“De ernstige psychosociale omstandigheden waarin de mensen aan boord verkeerden, maakten het voor hen onmogelijk om aan boord van de petroleumtanker te blijven,” zei Meditarrenea over de transfer.

Gammel, houten bootje

De bemanning van de Maersk Etienne had de migranten, waaronder een zwangere vrouw, op 4 augustus nabij Malta gered uit een houten bootje dat al dagen ronddobberde op zee en onmiddellijk na de reddingsoperatie zonk.

Volgens Maersk Tankers, de beheerder van de Maersk Etienne, wilden noch de Maltese, Italiaanse of Libische autoriteiten de migranten aan wal laten komen.

“Deze 40 dagen durende blokkade is onaanvaardbaar,” zei de Franse ngo SOS Mediterranée op Twitter, die de EU-landen oproept om een oplossing te voorzien voor de bijna 300 migranten aan boord van een schip van de Spaanse organisatie Open Arms.

Voor honderdduizenden asielzoekers en andere migranten is Italië al jaren de voornaamste toegangspoort tot Europa, terwijl de westkust van Libië een belangrijk vertrekpunt is voor Afrikaanse migranten die Europa hopen te bereiken.