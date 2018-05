Migranten demonstreren tegen ondraaglijke toestanden in vluchtelingenkamp van Moria SI

26 mei 2018

16u34

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis Omwille van herhaaldelijke vechtpartijen tussen migranten van verschillende nationaliteiten hebben ongeveer 300 mensen, voornamelijk gezinnen, het vluchtelingenkamp van Moria op het Griekse eiland Lesbos verlaten om te protesteren tegen de ondraaglijke toestanden en de trage afhandeling van hun asielaanvraag.

Volgens de regionale openbare omroep (ERT-Noord-Egeïsche Zee) probeerde de politie zaterdag de demonstranten te verhinderen om Mytilini, de hoofdstad van het eiland, te bereiken. Daags voordien waren bij ruzies tussen migranten zes gewonden gevallen, aldus het ziekenhuis op Lesbos.

In het grootste opvangkamp van Moria op Lesbos, dat een capaciteit van 3.000 mensen heeft, zitten volgens het ministerie van Migratie meer dan 7.300 mensen op elkaar geprangd. In totaal bevinden zich in de omgeving van de hoofdstad Mytilini met een bevolking van 37.000 mensen ruim 9.300 migranten.

