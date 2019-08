Meer dan twintig migranten gered voor kust van Duinkerke FVI

25 augustus 2019

13u29

Voor de kust van Duinkerke zijn afgelopen nacht 22 migranten gered die geprobeerd hadden om het Kanaal over te steken. Dat heeft de maritieme prefectuur van Het Kanaal en de Noordzee meegedeeld.

De boot met de 22 migranten, onder wie ook een vrouw en een kind, was rond middernacht op drie tot vijf kilometer van de Franse kust in de problemen geraakt. Ze konden "gezond en wel" worden opgepikt en werden naar Duinkerke gebracht, zo meldt de prefectuur.

In de nacht van donderdag op vrijdag werden voor de kust van Duinkerke ook al 24 migranten, onder wie zeven minderjarigen, gered. Donderdag werden voor de Opaalkust nog dertig mensen opgepikt, onder wie tien kinderen en een baby.

Priti Patel en Christophe Castaner, de Britse en de Franse minister van Binnenlandse Zaken hebben aangegeven dat ze "in de loop van de komende dagen" overleg zullen plegen over de pogingen om het Kanaal illegaal over te steken.

