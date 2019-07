Meer dan tien lichamen geborgen na schipbreuk voor Tunesische kust FVI

06 juli 2019

18u16

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis De Tunesische Maritieme Garde heeft vandaag twaalf lichamen uit de Middellandse Zee gehaald. Enkele dagen eerder was een vaartuigen met meer dan 80 migranten aan boord gezonken, zo getuigde een van de drie overlevenden eerder deze week aan de Internationale Migratie Organisatie.

De slachtoffers werden ter hoogte van de kust in het zuiden van het land uit het water gehaald. Het gaat om personen tussen 20 en 30 jaar oud, van wie twee vrouwen, aldus het Tunesische Rode Kruis. Gisteren was al het lichaam van een vrouw aangespoeld in Zarzis, eveneens in het zuiden.

Volgens de de Tunesische Maritieme Garde waren de slachtoffers maandag vertrokken vanuit de Libische stad Zouara, 120 kilometer ten westen van Tripoli.

De voorbije weken werden tientallen kandidaat-asielzoekers die Italië probeerden te bereiken vanuit het westen van Libië gered in Tunesische wateren.