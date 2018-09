Meer dan 600 migranten gered voor Spaanse kust ADN

04 september 2018

08u50

Bron: ANP 0 Vluchtelingencrisis Voor de kust van Zuid-Spanje zijn meer dan zeshonderd migranten en vluchtelingen uit zee gered. Het ging om twee grote groepen verdeeld over zestien houten boten.

Zeven schepen met bijna tweehonderd mensen dreven in de Straat van Gibraltar. In het westen van de Middellandse Zee voeren nog eens negen boten met 467 mensen. De migranten werden allemaal naar de regio Andalusië gebracht.



De stroom vluchtelingen richting Spanje is de afgelopen tijd sterk gegroeid, hoewel de totale stroom via de Middellandse Zee is afgenomen.