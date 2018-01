Londen verhoogt bijdrage voor grensbewaking in Calais met 50 miljoen Redactie

17u13

Bron: ANP 0 AFP Migranten en vluchtelingen aan het hek van een vrachtwagenparkeerplaats in Calais eerder deze week. Vluchtelingencrisis De Britse regering kondigt donderdag aan dat het zijn financiële bijdrage met 50,5 miljoen euro verhoogt. Het geld moet dienen om de grensbewaking in Calais en de Franse kust te verhogen. "Dit geld moet geïnvesteerd worden in een verbetering van de veiligheid aan de grens", aldus een woordvoerder van de Britse regering. De aankondiging wordt geofficialiseerd tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan Groot-Brittannië, later vandaag.

"Zoals we investeren in onze grenzen in de rest van Groot-Brittannië, is het normaal dat we erover waken of we de controles in Frankrijk en België kunnen versterken", aldus nog de woordvoerder. "Zo kunnen we ons ervan verzekeren dat die zo veilig zijn als mogelijk."

Het Verdrag van Le Touquet, uit 2004, voorziet erin dat Britse douaniers controles kunnen uitvoeren op Frans grondgebied. De afgelopen drie jaar gaf Londen al 113 miljoen euro uit in het kader van dat akkoord. In Londen moet Macron een nieuw verdrag tekenen, dat dat van Touquet moet vervolledigen.

Bij zijn bezoek aan Calais, dinsdag, waarschuwde Macron al dat Frankrijk "nooit zal toelaten dat er opnieuw een 'jungle' opduikt". In 2016 werd de Jungle in Calais opgedoekt, waar tot dan zowat 8.000 migranten verbleven.

Meer inspanningen

Groot-Brittannië gaat zich ook meer inspannen om het probleem met vluchtelingen rond de Franse havenstad Calais aan te pakken. Het land zal onder andere de procedures versnellen om mensen die daar recht toe hebben toe te laten.

Beveiliging transportroutes en grensbewaking

Hoewel het grote vluchtelingenkamp in Calais al enige tijd is ontruimd, verblijven er nog zo'n duizend asielzoekers die naar Groot-Brittannië willen.

In de overeenkomst staan verder afspraken over defensie, veiligheid en culturele uitwisselingen. Zo zal Frankrijk mogelijk voor het eerst in 950 jaar het beroemde tapijt van Bayeux uitlenen aan Groot-Brittannië. Wanneer dat gebeurt, is nog niet vastgelegd maar dat zal in elk geval na 2020 zijn.

Photo News President Macron bracht afgelopen dinsdag een bezoekje aan Calais.