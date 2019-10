Kind verdronken en man vermist na botsing tussen migrantenboot en schip van Griekse kustwacht ADN

23 oktober 2019

16u49

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis Een 2-jarig kind is verdronken en een 26-jarige man is vermist geraakt nadat hun boot in botsing was gekomen met een patrouilleschip van de Griekse kustwacht. Dat gebeurde deze ochtend in de Egeïsche Zee, meldt de Griekse Radio en Televisie (ERT).

Er konden 32 mensen gered worden uit het water, waarvan er zes gewond waren, verklaarde woordvoerder van de kustwacht Nikos Langadianos. De migranten werden verzorgd en nadien naar het registratiecentrum op Kos gebracht. Volgens de kustwacht was het migrantenschip verantwoordelijk voor de aanvaring, omdat het ongemerkt was en moeilijk te zien in het donker.

De laatste maanden ondernemen bijna dagelijks honderden migranten de gevaarlijke boottocht van Turkije naar de Griekse Egeïsche eilanden, met de bedoeling om uiteindelijk het Europese vasteland te bereiken. De afgelopen twee jaar overleden minstens 233 mensen tijdens hun oversteek.



Sinds april komen er steeds meer personen aan in de Egeïsche Zee. Tussen 1 januari en 20 oktober kwam er volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) een recordaantal van 42.010 mensen aan. In 2018 lag dat cijfer op 32.494, en in 2017 op 29.718.

Nog voor de piek van dit jaar zaten de asielcentra op Lesbos, Chios, Samos, Kos en Leros overvol. De Griekse regering startte ondertussen de overplaatsing van asielzoekers naar het vasteland.