Jambon: "N-VA zal zich verzetten tegen opvangcentrum aan Brussel-Noord"

12u04

Bron: Belga 0 photo_news Vluchtelingencrisis N-VA zal zich binnen het Overlegcomité verzetten tegen de mogelijke oprichting van een opvangcentrum voor migranten aan Brussel-Noord zoals Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft voorgesteld. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vanochtend gezegd op de RTBF-radio.

Brussels minister-president Vervoort stelde afgelopen vrijdag aan zijn regering voor 500.000 euro vrij te maken voor de oprichting van een opvangcentum voor migranten. Er is echter nog geen formeel akkoord over de kwestie binnen de Brusselse regering. Vervoort voegde er wel aan toe dat het federale niveau zijn verantwoordelijkheid moet nemen.



"Het voorstel van Vervoort is niet erg intelligent. Het zijn telkens de partijen die de mond vol hebben van samenwerkingsfederalisme die eenzijdig zaken beslissen die ingaan tegen het beleid van de federale regering. Ik hoop dat Vervoort het nog niet op de tafel van de Brusselse regering heeft gelegd, want daarna zal het op de tafel van het Overlegcomité belanden en daar zullen we ons verzetten", aldus Jambon.

