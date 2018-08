Italië wil rotatiesysteem voor opvang migranten in havens Redactie

29 augustus 2018

18u17

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis Italië gaat op een informele bijeenkomst van de Europese defensieministers in Wenen een havenrotatiesysteem verdedigen voor het aanmeren van Europese militaire schepen die migranten hebben gered op de Middellandse Zee. Dat is vernomen op het Italiaanse ministerie van Defensie.

"Ons voorstel voorziet een rotatie tussen ontschepingshavens. Het is onze doelstelling om ervoor te zorgen dat niet enkel Italië, maar ook de andere lidstaten belast worden met het probleem", zegt een bron. "Dat gaat zeker op voor operatie Sophia, dat een missie van de Europese Unie is." Volgens de bron steekt het voorstel in de koffer van minister van Defensie Elisabetta Trenta, die eerder vandaag naar Wenen is afgereisd voor een informeel beraad met haar Europese ambtgenoten.

Smokkelboten

In het kader van operatie Sophia worden militaire schepen van de lidstaten op de Middellandse Zee ingezet om mensensmokkelaars op te sporen en smokkelboten te onderscheppen. Geredde migranten worden automatisch overgebracht naar een Italiaanse haven. De nieuwe Italiaanse regering, met minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini op kop, dreigt ermee om de Europese schepen de toegang tot de havens te ontzeggen indien andere lidstaten er niet mee instemmen om ook migranten toe te laten in hun havens.

Rotatiesysteem

Volgens de krant La Stampa pleit Italië meer bepaald voor een rotatiesysteem tussen de havens "van de EU-lidstaten die grenzen aan de Middellandse Zee". Rome zou vooral willen dat Frankrijk en Spanje meer migranten laten ontschepen. Daarvoor zouden de Italianen in Catania op Sicilië een coördinatiecentrum willen oprichten. In dat centrum, dat onder de hoede van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex zou komen te staan, zouden alle lidstaten een stem hebben.

Ook de Europese diplomatieke dienst is ervoor gewonnen om migranten ook naar andere lidstaten aan de Middellandse Zee te brengen. Van daaruit zouden ze dan verder gespreid kunnen worden naar andere lidstaten. Ook voor dat voorstel bestaat er tot dusver onvoldoende steun.