Italië ontzegt Duits reddingsschip met honderd migranten toegang tot haven

27 augustus 2019

13u59

Bron: Belga 0 Vluchtelingencrisis De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini heeft het Duitse reddingsschip Eleonore verboden om aan te meren in een Italiaanse haven. Dat is vandaag vernomen bij het ministerie in Rome. Het schip heeft een honderdtal migranten aan boord.

De Eleonore van de Duitse hulporganisatie Mission Lifeline redde gisteren voor de Libische kust ongeveer honderd migranten van wie het bootje aan het zinken was. Het is nog niet duidelijk of en waar de migranten aan wal kunnen gaan. "We hebben nog steeds geen positieve respons van EU-lidstaten gekregen", zo meldde kapitein Claus-Peter Reisch vandaag op sociale media.

Salvini weigert quasi systematisch om reddingsschepen met migranten aan boord toegang te verlenen tot Italiaanse havens. De ontslagnemende minister klaagt erover dat de andere lidstaten te weinig doen om inkomende migranten over te nemen van Italië. Eind vorige week kon een ander reddingsschip, de Ocean Viking, na twee weken ronddobberen op zee uiteindelijk aanmeren op Malta. Een achttal lidstaten toonde zich bereid de meer dan 350 migranten op te vangen.

